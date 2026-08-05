“Sou um pouco contra”, diz presidente da CBF sobre plano da Fifa

O presidente da CBF, Samir Xaud, se posicionou pela primeira vez sobre a tentativa do presidente da Fifa, Gianni Infantino, de privatizar competições da entidade. Durante visita a Teresina nesta quarta-feira (5), para a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol Piauí, o dirigente revelou ser contrário à proposta.

“Estamos conversando com a Conmebol em relação a este assunto, mas é uma coisa que a gente não vê com bons olhos. Vamos tomar uma decisão em bloco, junto com a Conmebol, mas eu, particularmente, sou um pouco contra a essa venda dos direitos”, declarou Xaud.

Afinal, Infantino previa a fundação da Fifa Forward Enterprise (FFE) para vender participações minoritárias dos eventos da entidade, em negócio avaliado em cerca de R$ 102,5 bilhões. Apesar do recuo do presidente da Fifa após ameaças de boicote por parte da Uefa, a CBF ainda não emitiu uma nota oficial sobre o tema.

Apesar da forte pressão exercida pela Uefa, pela Concacaf e pela Confederação Asiática, o mandatário ainda preserva o respaldo de parte dos dirigentes da CAF e da Conmebol. Além disso, Infantino tenta demonstrar capacidade de liderança para assegurar seu quarto mandato consecutivo na entidade.

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