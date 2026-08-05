PSG é derrotado pelo Mallorca em estreia na pré-temporada

O PSG perdeu seu primeiro compromisso da pré-temporada 2026/27. Jogando na Espanha nesta quarta-feira (5), a equipe francesa acabou superada pelo Mallorca por 3 a 0 e viu os anfitriões conquistarem o Troféu Cidade de Palma.
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Com um elenco bastante modificado, já que vários jogadores ainda estão de férias após a Copa do Mundo, o PSG encontrou dificuldades desde o início da partida. O placar foi inaugurado por Zito Luvumbo, aos 21 minutos. Ainda na etapa inicial, Jan Virgili ampliou para o Mallorca. O jovem atacante, formado nas categorias de base do Barcelona, ficou conhecido do público brasileiro após se destacar diante do Flamengo no Mundial de Clubes Sub-20 de 2025. No segundo tempo, Antonio Raíllo completou a vitória da equipe espanhola.
Entre os poucos titulares utilizados por Luis Enrique estavam Kvaratskhelia e o brasileiro Lucas Beraldo, que mais uma vez atuou como volante. Após o intervalo, o treinador aproveitou para testar outras opções e promoveu oito alterações, incluindo a entrada do zagueiro William Pacho.
Por fim, o calendário do PSG antes do início da temporada está praticamente definido. A equipe ainda fará um amistoso contra o Manchester United, no próximo sábado (8), e depois volta as atenções para a Supercopa da Uefa. O duelo contra o Aston Villa, marcado para o dia 12 de agosto, em Salzburg, será o primeiro compromisso oficial do clube na temporada 2026/27.
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