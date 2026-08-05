Briga, expulsões e fratura agitam 1º tempo de Cruzeiro x Chapecoense

O clima esquentou na reta final do primeiro tempo entre Cruzeiro e Chapecoense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Afinal, autor do gol da Raposa, Matheus Henrique teve que ser atendido à beira do campo, pois teve sangramento no nariz após um choque. A partir disso, as duas comissões técnicas se estranharam e bateram boca.

Dessa forma, a partida ficou paralisada por alguns minutos, quando os treinadores Artur Jorge e Rafael Lacerda discutiram na beira do campo. O árbitro Matheus Delgado Candançan, então, expulsou o auxiliar André Cunha, da equipe celeste. Glydiston Egberto, preparador físico da Chapecoense, também foi expulso.

Em seguida, o profissional teve que ir à cabine do VAR para analisar uma dividida mais áspera entre Max e Gabriel Rojas. Diante disso, aplicou o cartão vermelho no jogador da Chapecoense.

De acordo com informações do canal SporTV, Matheus Henrique fraturou o nariz, entretanto irá permanecer em campo na segunda etapa. No entanto, o atleta voltou a campo sem qualquer máscara na região.

Com o fim do primeiro tempo, o Cruzeiro está à frente no placar, por 1 a 0, com gol de Matheus Henrique. No jogo de ida, em Chapecó, as equipes ficaram no 0 a 0 e quem triunfar na noite desta quarta-feira (5) avança às quartas de final do torneio nacional.

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