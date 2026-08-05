Conselheiros do Flamengo questionam Bap por déficit e falta de orçamento

Os conselheiros do Flamengo acionaram os Conselhos Deliberativo e Fiscal para cobrar mais transparência e fiscalização na gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista. Eles questionam o déficit de R$ 33,8 milhões no segundo trimestre de 2026 e pela ausência do orçamento no site oficial. Os documentos tiveram assinatura de 12 conselheiros.

“Sem a imediata divulgação do Orçamento Aprovado e do relatório de execução orçamentária, os conselheiros ficam de mãos atadas para aferir o cumprimento do artigo 146, inciso III, do Estatuto, que determina a suspensão automática da autonomia do Conselho Diretor caso o déficit acumulado seja superior em 3% (três por cento) ao faturamento previsto”, em trecho do documento.

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O grupo de conselheiros exige que o Conselho Fiscal intime o Conselho Diretor a publicar o Orçamento de 2026 em até 48 horas. Além disso, pede que o órgão emita um parecer para suspender a autonomia do Conselho Diretor caso haja omissão do orçamento ou o déficit ultrapasse 3% do faturamento previsto.

“O vultoso déficit de quase R$ 34 milhões aponta grave indício de descumprimento orçamentário. Alertamos a este Conselho Fiscal que diante da ocultação do orçamento e a não aplicação do art. 146 podemos estar diante de um caso de gestão temerária”, no documento.

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