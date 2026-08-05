Aos 40 anos, Modric revela motivos para continuar no Milan

Luka Modric decidiu seguir no Milan por mais uma temporada. Aos 40 anos, o meio-campista croata já se reapresentou para a pré-temporada e voltou a atuar no amistoso contra a Inter de Milão, em Perth, que terminou empatado por 1 a 1 nesta quarta-feira (5). Em entrevista à La Gazzetta dello Sport, o veterano explicou por que demorou para confirmar sua permanência no clube italiano.

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De acordo com Modric, a ideia de renovar sempre existiu, mas ele preferiu esperar antes de assinar um novo contrato. O jogador contou que precisava ter certeza de que ainda se sentia fisicamente bem e mantinha a motivação para seguir competindo em alto nível.

“Eu sempre quis continuar por mais um ano. Poderia ter renovado ainda em dezembro, mas quis ouvir meu corpo. Precisava saber se ainda tinha a mesma vontade, a mesma paixão e a mesma determinação para jogar. Quando percebi que continuava preparado e vi que o Milan também queria minha permanência, a decisão foi muito fácil. O clube me deu confiança e carinho, exatamente o que qualquer jogador deseja”, afirmou.

Eliminação na Copa do Mundo não mudou os planos

Apesar da derrota da Croácia para Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Modric garantiu que o resultado não influenciou sua escolha de seguir atuando.

“O principal motivo para ficar foi o quanto fui feliz aqui. O Milan e a torcida me trataram muito bem durante toda a temporada. Isso pesou muito na minha decisão”, explicou.

O camisa 10 afirmou que continua motivado para competir e acredita que o elenco pode fazer uma campanha melhor do que na temporada passada.

“Ainda sinto a mesma paixão pelo futebol. Quero aproveitar cada momento e ajudar o Milan. Tivemos uma boa temporada, mas erramos na reta final. Depois que percebemos que o título do Campeonato Italiano ficaria distante, acabamos relaxando um pouco, acreditando que a vaga na Champions já estava garantida. Pagamos caro por isso”, disse.

Elogios ao novo reforço

Um dos principais reforços do Milan para a temporada é o atacante Gonçalo Ramos, contratado junto ao PSG por cerca de 70 milhões de euros.

O português foi justamente o autor do gol que eliminou a Croácia da Copa do Mundo, nos acréscimos da partida contra a seleção de Modric. Mesmo assim, o croata fez questão de elogiar o novo companheiro.

“Ele é um excelente atacante e pode oferecer exatamente o que faltava ao nosso time. Espero que tenha o mesmo sucesso que conseguiu nos outros clubes por onde passou”, comentou.

Ao lembrar do gol sofrido no Mundial, Modric tratou o assunto com bom humor.

“Já brinquei com ele sobre isso nos Estados Unidos. Não quero voltar a falar daquele jogo porque não é uma lembrança agradável. Mas nesses primeiros dias percebi que ele também é uma ótima pessoa e espero que faça muito sucesso com a camisa do Milan”, disse.

Desejo pela permanência de Rafael Leão

Outro assunto abordado foi o futuro de Rafael Leão. O atacante português demonstrou interesse em deixar o Milan nesta janela, mas ainda não recebeu propostas que agradem ao clube e ao jogador.

Modric afirmou que gostaria de seguir atuando ao lado do camisa 10.

“Quando está no melhor nível, Rafael Leão é um dos melhores jogadores do mundo. Espero que ele recupere sua melhor forma e nos ajude a fazer uma grande temporada. Quero muito que ele permaneça, mas essa decisão cabe a ele e ao clube. Como companheiro, torço para que continue conosco”, concluiu.

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