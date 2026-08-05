Torcedores do Grêmio reclamam de pênalti em Villasanti contra o Mirassol

O primeiro tempo entre Grêmio e Mirassol contou com uma polêmica, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de bom cruzamento, Villasanti apareceu dentro da área e cabeceou na trave após saída estabanada de Muralha. Na sequência, o jogador foi derrubado e ficou sentindo dores.

Dentro de campo, o árbitro Davi Lacerda não marcou pênalti, e o VAR não recomendou revisão. A transmissão, inicialmente, avaliou que o juiz não aplicaria a penalidade pelo fato de o jogador estar dentro do gol — o que, pela regra, o deixaria fora do lance de jogo. No entanto, o atleta tricolor estava em cima da linha.

Nas redes sociais, os torcedores do Grêmio, que além de lamentarem o gol perdido anteriormente, também se revoltaram com a não marcação do pênalti.

VEJA O LANCE

GRÊMIO PEDE PÊNALTI EM LANCE COM VILLASANTI #CopadoBrasilNoPrimeVideo #Grêmio #Mirassol #GRExMIR pic.twitter.com/d2OsgbFA4Y — Prime Video Sport Brasil (@pvsportbr) August 5, 2026

Pouco tempo depois, porém, o Grêmio conseguiu fazer o seu gol através de uma precisa cobrança de falta de Pavón, que está de volta ao time desta vez na função de atacante e não mais de ponta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.