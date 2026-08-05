Grêmio bate Mirassol, avança na Copa do Brasil e ameniza crise

Pressionado pelo mau momento e mesmo sem grande atuação, o Grêmio conquistou sua classificação às quartas de final da Copa do Brasil e ameniza crise. Após empate por 1 a 1 no duelo de ida, o Tricolor venceu o Mirassol por 1 a 0, nesta quarta-feira (5/8), pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. Pavón, em cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo, confirmou a vaga.
Com o resultado, o Grêmio embolsa R$ 4 milhões pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Além disso, o técnico Luís Castro quebrou um jejum de sete jogos sem um triunfo após a Copa do Mundo.
As quartas de final serão entre o final de agosto e o início de setembro. Os jogos de ida estão inicialmente marcados para os dias 26 e 27, enquanto a volta acontecerá nos dias 2 e 3. A CBF irá fazer o torneio na próxima terça-feira (11/8).
Domínio tricolor
A partida foi de domínio dos donos da casa. O Mirassol iniciou o duelo com mais posse e tentou os primeiros ataques. Aos três minutos, em escanteio de Reinaldo, Bruno Santos tocou meio sem querer na bola, e Weverton defendeu. Entretanto, aos poucos, o Tricolor tomou as rédeas da partida e passou a assustar. Aos 25, Carlos Vinicius recebeu lançamento, driblou Muralha, mas bateu fraco para o gol e zaga do Mirassol salvou. Pouco depois, Villasanti apareceu na área para tirar do goleiro, mas a bola bateu na trave. De tanto martelar, a equipe gaúcha chegou ao gol. Aos 36, de falta, Pavon cobrou com categoria e abriu o placar na Arena.
No sufoco
No início do segundo tempo, o Mirassol voltou com alterações e ficou com mais posse de bola, porém com poucas oportunidades claras de balançar as redes e sem acelerar as jogadas. Do outro lado, o Grêmio tentou ser mais incisivo para finalizar os ataques. Pavón teve duas chances em sequência, porém, a marcação brecou o chute. Além dele, Jovane Cabral finalizou uma bola na trave e tirou o suspiro da torcida. No entanto, pouco depois, o Leão Caipira marcou um gol. André Luis tocou para Igor Formiga que mandou para o fundo da rede, mas o árbitro Davi de Oliveira Lacerda marcou mão do atacante. O VAR confirmou.
A equipe comandada pelo técnico Luís Castro não conseguiu impor seu estilo de jogo e abdicou de atacar. O Mirassol, assim, aproveitou a oportunidade para ficar com a bola e tentar forçar as penalidades, porém a defesa tricolor ficou bem postada e afastou muitos cruzamentos.
GRÊMIO 1×0 MIRASSOL
Oitavas de Final (volta) – Copa do Brasil
Data: 05/08/2026 (quarta-feira)
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
Público/Renda: 24.714 presentes / R$ 1.334.313,01
Gols: Pavón, 36’/1°T (1-0)
GRÊMIO: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega (Leonel Pérez, 35’/2°T), Villasanti e Nardoni (Dodi, 20’/2°T); Pavon, Carlos Vinicius (Braithwaite, 35’/2°T) e Amuzu (Jovane Cabral, 12’/2°T). Técnico: Luís Castro.
MIRASSOL: Alex Muralha; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Wallisson (Neto Moura, 20’/2°T), Denílson (Fernandinho, intervalo) e Japa (André Luís, 16’/2°T); Edson Carioca (Shaylon, intervalo), Alesson (Gustavo Mosquito, 11’/2°T) e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Cartão amarelo: Gustavo Martins, Pavón, Wallace (GRE), Reinaldo, Bruno Santos, Denilson (MIR)
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