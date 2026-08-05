“Só vi o sangue”, relata Matheus Henrique no momento do gol do Cruzeiro

Autor do gol que abriu o caminho para a classificação do Cruzeiro na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (5), o volante Matheus Henrique relatou que, ao cabecear para balançar a rede da Chapecoense, sentiu imediatamente o impacto do pé do zagueiro Eduardo Doma em seu rosto. No intervalo da partida disputada no Mineirão, houve a constatação da fratura no nariz.

“Fui só saber ali no intervalo, na hora do gol ali, uma emoção muito grande. Então, não me dei conta do que aconteceu e depois só vi o sangue caindo. Mas o importante é a classificação, é vencer e infelizmente aconteceu isso, mas não é nada demais”, declarou, na saída do gramado, ao SporTV.

“Na minha vida já passei por muitas coisas, é só mais uma e já já estamos pronto de novo para estar dentro de campo para defender esse escudo aqui”, continuou.

Volante viveu drama recente no Cruzeiro

Apesar do problema, o meio-campista retornou para a segunda etapa e se manteve em campo até o apito final, demonstrando sua capacidade de superação. O jogador, aliás, já havia enfrentado recentemente uma fratura nas costelas e uma contusão pulmonar — lesões raras no futebol profissional — e ainda assim seguiu firme na temporada.

“É até é uma particularidade, eu não sei o que está acontecendo, Me cuido bastante, não tenho lesão muscular, graças a Deus, só essas fatalidades. Mas como eu falei, é confiança, estou bem, estava sorrindo ali. Então, o importante aí ser a vitória, a classificação e objetivo concluído”, finalizou.

O atacante Kaio Jorge anotou o segundo gol da noite, garantindo o triunfo celeste. Como o primeiro duelo havia terminado em 0 a 0, o resultado em Belo Horizonte selou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.