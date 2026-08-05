Ferraresi: “A ideia é ficar no Botafogo”

O zagueiro Ferraresi, emprestado pelo São Paulo até o fim deste ano, pretende seguir no Botafogo. O beque venezuelano externou este desejo nesta quarta-feira (5), no Media Day do clube, no Espaço Lonier, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Estamos vendo. A ideia é ficar aqui. Estamos trabalhando, não vou falar mais, mas acho que, daqui a pouco, as coisas acontecem”, colocou o defensor alvinegro.

Ferra, no entanto, coloca um pé no freio, na sequência.

“Faltam alguns detalhes, mas são poucos. Não vou falar muito porque sei que daqui a pouco vai sair alguma coisa”, completou a fera.

No momento, o defensor está 100% focado no encontro com o Fluminense. O Clássico Vovô está marcado para sábado (8), às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 22 desta edição do Campeonato Brasileiro.

“A gente sabe que é um clássico, vai ser o meu primeiro clássico contra eles aqui. Vai ser lindo jogar em casa. Mas é um jogo que a gente tem que ganhar para seguir brigando lá em cima. Então a gente se prepara como é, é um jogo difícil, uma final”, afirmou o zagueiro da Vinho Tinto.

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