Marlon exalta vitória do Grêmio e gol de Pavón: “Ele merece”

O Grêmio assegurou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Mirassol por 1 a 0, nesta quarta-feira (5), na Arena do Grêmio. O gol da classificação saiu dos pés do atacante Cristian Pavón aos 36 minutos da etapa inicial em cobrança de falta. Após o apito final, o lateral-esquerdo Marlon festejou o resultado e revelou a torcida do elenco pelo companheiro argentino, que vinha sendo cobrado pelas arquibancadas:

“O bicho estava pegando para o nosso lado. A gente precisava da vitória. Hoje cedo a gente brincou que o Cristián merecia um gol, porque no jogo passado ele foi muito vaiado. É um tipo de jogador raro hoje em dia. Seja na boa ou na ruim o Pavón está lá, jogou de lateral-direito, de meia-direita, de atacante, nunca reclamou e nunca se escondeu. O futebol é muito psicológico e muito de confiança. Já vi o Pavón chorar, sorrir, mas nunca desistir. Ele foi premiado com o gol porque trabalha. Espero que ele possa seguir nos ajudando.”

Superação pessoal e recuperação de fratura grave

Além de valorizar a entrega do atacante, Marlon comentou o momento pessoal de retorno aos gramados. O lateral voltou a atuar recentemente após encarar um período de quatro meses em tratamento de uma fratura severa no tornozelo direito. O atleta admitiu as dificuldades físicas do processo de reabilitação, mas exaltou a garra do grupo para garantir a vaga na próxima fase:

“Estou voltando de quatro meses de lesão, ainda estou errando bastante, mas a gente vai na vontade. Eu coloquei 20 pinos e uma placa de titânio na canela, é doído para correr. A gente precisava fazer um jogo assim, aguerrido. Não foi um jogo tão vistoso de nossa parte. Jogamos contra um time que vem adotando uma metodologia muito boa há dois anos. A tradição do Grêmio prevaleceu nessa eliminatória e a gente fica feliz.”

A classificação mantém o Tricolor Gaúcho vivo na disputa pelo sexto título da competição nacional. A equipe agora aguarda o término dos confrontos das oitavas de final e a realização do sorteio na CBF para conhecer seu próximo adversário no torneio.

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