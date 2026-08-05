Santos repudia presidente do Remo após ataque contra Neymar

O Santos emitiu uma nota oficial de repúdio contra o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, após o dirigente direcionar ofensas ao atacante Neymar. A polêmica começou logo após o apito final na vitória santista por 1 a 0 no Estádio Mangueirão, resultado que garantiu o Peixe nas quartas de final da Copa do Brasil. O mandatário do clube paraense chamou o camisa 10 de vagabundo e acusou a arbitragem de favorecer a equipe paulista.

Diante das declarações do dirigente, conhecido como Tonhão, a cúpula alvinegra reagiu publicamente em defesa de seu principal jogador. No texto divulgado, a instituição ressaltou que manifestações desrespeitosas não serão toleradas no ambiente esportivo:

“O Santos Futebol Clube repudia veementemente as declarações ofensivas do presidente do Clube do Remo contra o atleta Neymar Jr., bem como insinuações de favorecimento da arbitragem. Críticas esportivas são legítimas, mas ataques pessoais e acusações infundadas ultrapassam os limites do respeito e da ética.”

Presidente do Remo tenta se justificar

Antes da publicação do posicionamento oficial santista, Tonhão concedeu entrevista à ESPN para explicar a motivação do ataque verbal. O mandatário justificou que utilizou a palavra pejorativa por considerar a conduta de Neymar provocativa dentro de campo após a partida:

“Na verdade, o termo foi pela atitude dele naquele momento. Lógico, todo mundo sabe que de vagabundo ele não tem muita coisa, não. Mas, naquela atitude dele, foi uma atitude de vagabundo.”

Apesar da tentativa de justificativa do dirigente paraense, a diretoria do Santos reiterou o compromisso de proteger a honra de seus profissionais. O clube enfatizou no encerramento do comunicado que defenderá sempre seus atletas, sua história e a integridade da instituição em nome da imagem do futebol brasileiro.

Veja a nota oficial do Santos:

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