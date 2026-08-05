Taça das Bolinhas: Justiça decide que troféu é do São Paulo

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) negou o pedido do Flamengo para que fosse reconsiderada a decisão que determinava que a Taça das Bolinhas pertence ao São Paulo. Em sentença desta quarta-feira (5), o desembargador Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, relator do caso, destacou o reconhecimento do Sport como campeão brasileiro de 1987.

No último mês de julho, a Justiça Federal de São Paulo revogou a decisão que determinava a entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo, alegando que a competência para julgar o destino do troféu seria da Justiça Federal do Rio. A nova sentença, no entanto, representa uma derrota para o Flamengo.

Com a nova decisão da Justiça do Rio de Janeiro, o São Paulo entende que tem o direito de requerer o troféu.

Troféu virou alvo de disputa judicial

A polêmica ganhou força após a decisão da CBF de entregar a taça ao São Paulo em 2011. Naquele período, o clube paulista recebeu o troféu, mas o Flamengo acionou a Justiça para impedir a posse definitiva. Depois, em 2012, o São Paulo devolveu a peça à Caixa Econômica Federal, após decisões judiciais relacionadas ao caso.

Desde então, a taça permaneceu fora das galerias dos dois clubes. A Caixa Econômica Federal mantém o troféu sob custódia, enquanto Flamengo e São Paulo sustentam argumentos diferentes sobre quem teria direito à posse definitiva.

Ao mesmo tempo, a discussão sobre 1987 também seguiu nos tribunais. O Sport tem decisões judiciais que o reconhecem como campeão brasileiro daquele ano. Ainda assim, o Flamengo mantém a defesa histórica do título da Copa União e trata a conquista como parte de sua trajetória nacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.