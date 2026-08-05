Luís Castro exalta união no Grêmio: “De braços dados”

O técnico Luís Castro externou grande alívio após o Grêmio derrotar o Mirassol por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (5), na Arena. O resultado carimbou a vaga do clube gaúcho nas quartas de final da Copa do Brasil e encerrou um incômodo jejum de sete partidas sem vitórias na temporada. Em entrevista coletiva concedida após o confronto em Porto Alegre, o treinador português valorizou a postura coletiva do grupo para superar o momento de pressão:

“De braços dados meus atletas conseguiram essa classificação. A forma como a equipe lutou e esteve unida em todo o jogo, a energia, foi muito significativo para o time e para mim.”

Agradecimento à torcida do Grêmio e projeção de crescimento

Além de exaltar o empenho dos atletas em campo, o comandante fez questão de dedicar o resultado positivo aos quase 25 mil torcedores que compareceram ao estádio. Castro ressaltou que a sinergia vinda das arquibancadas foi fundamental para que a equipe sustentasse a vantagem no placar durante a etapa final do confronto:

“Minhas palavras são para jogadores e torcida, que apoiou do começo ao fim, mesmo nos momentos mais difíceis. Inclusive nos deram energia para defender nosso gol. É sempre importante vencer, ainda por cima na frente dos torcedores. Tivemos um esforço grande deles, sinal de que acreditam e dessa grande paixão pelo Grêmio.”

Apesar da vantagem magra construída na Arena, a comissão técnica projeta uma evolução no rendimento da equipe nos próximos compromissos da temporada. Com a classificação garantida e a vaga entre os oito melhores do torneio nacional, o Tricolor Gaúcho agora aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu futuro adversário nas quartas de final.

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