Artur Jorge rasga elogios à atuação do Cruzeiro: “Dominantes”

“O importante é, de fato, a classificação. Foi um jogo bem seguro da nossa parte, tivemos uma dominância constante ao longo de toda a partida, com mais ascendência no segundo tempo, quando o adversário ficou com um jogador a menos. Mas acho que durante os 90 minutos fomos dominantes e seguros. Satisfeito pelo comportamento, pela atitude dos jogadores, pelo desempenho e, principalmente, pela classificação”, afirmou.

Para ele, a atuação foi uma resposta direta ao empate sem gols no jogo de ida, em Chapecó, quando os dois times criaram poucas oportunidades e deixaram a decisão aberta para Belo Horizonte.

Leia mais: “Só vi o sangue”, relata Matheus Henrique no momento do gol do Cruzeiro

Artur Jorge sobre torcida do Cruzeiro: “Indispensáveis”

O comandante celeste também ressaltou a importância da torcida cruzeirense no Mineirão, apesar de o estádio estar com cerca da metade da capacidade ocupada.

“Eles (torcedores) são indispensáveis, porque conseguimos sentir, de fato, o ambiente. Hoje (quarta) tivemos mais ou menos ‘meia casa’, mas sentimos a energia. Importante para os jogadores, porque a energia que vem de fora é a energia que faz darmos algo a mais em campo. É, portanto, uma motivação extra, uma energia que nos puxa e empurra para conseguirmos no fim dizer que ganhamos porque fomos empurrados a ganhar”, enfatizou o português.