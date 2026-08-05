Palmeiras perde para o Fortaleza, mas avança às quartas da Copa do Brasil

Após conquistar uma boa vantagem na ida, o Palmeiras perdeu por 3 a 2 com o Fortaleza, na Arena Pantanal, mas garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro tempo, Miritello e Murilo (contra) estufaram a rede para os mandantes, enquanto Flaco López descontou. Na etapa final, Murilo deixou tudo igual, entretanto Lucas Emanoel sacramentou o triunfo tricolor. Assim, a equipe paulista avançou com o 5 x 3 no placar agregado.

O próximo compromisso do Verdão será no domingo (9), às 16h (de Brasília), diante do Internacional, na Nubank Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, por sua vez, seguirá em solo mato-grossense, pois encara o Cuiabá, também no domingo (9), às 18h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela Série B do Brasileirão.

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Leão Ruge na primeira etapa

O Leão do Pici levou perigo em duas oportunidades no início do confronto. Afinal, Maílton correu em direção à linha de fundo e cruzou para Welliton, que finalizou para grande defesa do arqueiro alviverde. Na sequência da jogada, Pierre chutou para fora.

Do outro lado, Flaco recuperou e puxou o contra-ataque. O atacante, então encontrou Vitor Roque, que cruzou para o argentino, mas a bola ficou fácil nas mãos de João Ricardo. Após o cruzamento de Marlon Freitas, Benedetti cabeceou por cima e levou perigo. Já Felipe Anderson fez fila em outra boa jogada do Palmeiras e viu a bola sobrar para Riquelme Filipi que acionou Vitor Roque, que desperdiçou a chance.

Na reta final do primeiro tempo, Miritello dominou e de fora da área mandou no ângulo de Carlos Miguel para abrir o placar para o Fortaleza na Arena Pantanal. No entanto, os visitantes revidaram e deixaram tudo igual. Felipe Anderson dominou cercado por três adversários, mas mesmo assim cruzou, na medida, para Flaco López estufar a rede.

Quando tudo parecia se encaminhar para uma etapa inicial empatada, Maílton recebeu em profundidade na direita e cruzou para a área. Carlos Miguel salvou, entretanto a bola bateu em Murilo e foi para o fundo das redes.

Alviverde deixa tudo igual

Na volta do intervalo, Flaco desarmou e novamente puxou um contra-ataque. Depois de tabelar com Vitor Roque, o argentino encontrou Felipe Anderson que finalizou e quase enganou João Ricardo após um desvio. O técnico Abel Ferreira, então, colocou três titulares para buscar pelo menos o empate. Sosa, Arias e Arthur triangularam e acharam Flaco, que parou no arqueiro tricolor.

Em cobrança de escanteio, Andreas Pereira coloca a bola na cabeça de Murilo, que se antecipa à defesa do Leão do Pici e estufa a rede. Assim, depois de um passe de Giay, Flaco domina, gira e finaliza de longe para grande defesa de João Ricardo.

Vaga garantida apesar do revés

Arthur aproveitou uma sobra na área e finalizou com perigo, mas não acertou a meta. Sosa também teve a chance de virar, mas não conseguiu. Foi então que Mailton cobrou o escanteio, e Lucas Emanoel subiu, livre de marcação, para recolocar o Leão na frente. O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, aliás, ocorrerá na próxima terça-feira, dia 11. O evento será às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

FORTALEZA 3 x 2 PALMEIRAS

Oitavas de final da Copa do Brasil – Jogo de volta

Data-Hora: 05/08/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Mato Grosso (MT)

Gols: Miritello 33’/1ºT (1-0); Flaco López 40’/1ºT (1-1); Murilo (contra) 44’/1ºT (2-1); Murilo 15’/2ºT (2-2); Lucas Emanoel 42’/2ºT (3-2)

Público: 15.186 torcedores presentes

Renda: R$ 2,4 milhões

FORTALEZA: João Ricardo; Mailton, Lucas Gazal, Cardona (Neris 18’/2ºT) e Gabriel Fuentes; Rodrigo Santos (Vitinho 20’/2ºT), Pierre (Ryan 36’/2ºT), Lucas Sasha e Rodriguinho (Lucas Emanoel 36’/2ºT); Welliton (Paulo Baya 18’/2ºT) e Miritello. Técnico: Paulo Autuori.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Murilo e Benedetti e Arthur; Marlon Freitas (Emiliano Martínez 21’/2ºT), Lucas Evangelista (Andreas Pereira 9’/2ºT) e Felipe Anderson (llan 37’/2ºT); Riquelme Filipi (Jhon Arias 9’/2ºT), Vitor Roque (Ramón Sosa 9’/2ºT) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões Amarelos: Mailton (FOR)

Cartões Vermelhos: Não teve