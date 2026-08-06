Igor Rabello diz que mau 1º tempo fez o Flu dar adeus à Copa do BR

Igor Rabello, contra o Vasco, começou como titular da zaga, já que o Fluminense estava com vários defensores lesionados. E fez um jogo correto. Contudo, viu o seu time perder por 3 a 1, nesta que foi a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como na ida ocorreu empate em 0 a 0, este resultado eliminou o Tricolor da competição. Mas Igor Rabello reclamou muito do lance do terceiro gol, que saiu aos 54 minutos da etapa final, quando o Fluminense desesperadamente tentava o empate que levaria o jogo para os pênaltis. No lance, ele levou uma cotovelada que atingiu a nuca, mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio (que representou o Brasil na Copa) mandou o jogo seguir. No fim, Puma fez o 3 a 1.

“O Wilton sabe que eu tenho respeito. Pancada na cabeça tem de parar o jogo, isso é regra. Se foi falta ou não, tem de parar e avaliar. Eu achei falta, mas não vou reclamar da arbitragem. Pecamos no primeiro tempo e não conseguimos inverter o placar no segundo. Vamos virar com a chance”, disse Rabello.

Igor Rabello analisa a derrota

Rabello disse que o Fluminense viu a classificação ir para o ralo por causa do péssimo primeiro tempo da equipe, que foi acertar um chute no finzinho, quando já perdia por 1 a 0 e viu o Vasco perder outras chances. Porém, lamentou que o Tricolor, que fez um bom segundo tempo, não tenha conseguido ao menos o empate.

“Não fomos bem no primeiro tempo. Erramos passes. O Vasco foi superior no primeiro tempo. Acertamos no segundo, tivemos o controle do jogo, mas, infelizmente, eles marcaram o segundo gol quando estávamos melhores. Diminuímos, mas levamos mais um. Fizemos um gol. Agora é desligar a chave da Copa do Brasil e focar no próximo jogo”, concluiu.

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