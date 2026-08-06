John Kennedy deixa campo chorando e preocupa o Fluminense

Além das ausências na defesa, o Fluminense pode apresentar um desfalque no ataque. Na eliminação do Tricolor na Copa do Brasil para o Vasco, nesta quarta-feira (5/8), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, John Kennedy foi substituído no segundo tempo e deixou o campo do Maracanã chorando com dores.

Aos nove minutos do segundo tempo, John Kennedy e Paulo Henrique chocaram-se em uma dividida e precisaram de atendimento médico. Com uma entorse no joelho direito, o atacante do Fluminense não teve condições de continuar na partida. Portanto, ele passará por exames para saber se há lesão no local.

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Assim, John Kennedy deu a Germán Cano e seguiu chorando na beira do gramado. Na mesma parada, Luis Zubeldía também promoveu as trocas de Canobbio e Lucho Acosta por Hulk e Ganso, respectivamente.

O atacante de 24 anos vive a melhor temporada da carreira. O jogador marcou 15 gols em 39 partidas com a camisa tricolor que o fazem o artilheiro do time no ano. É também a temporada mais goleadora da carreira do jogador.

Por fim, o Fluminense agora tem somente o Campeonato Brasileiro e a Libertadores para disputar. O Tricolor ocupa a quarta colocação na competição nacional, enquanto enfrenta o Independiente Rivadavia, pelo torneio continental.

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