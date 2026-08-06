Murilo celebra vaga, mas pede atenção ao Palmeiras: “Cabeça no lugar”

Apesar do revés por 3 a 2 para o Fortaleza, o Palmeiras garantiu a vaga nas quartas da Copa do Brasil. Afinal, o triunfo por 3 a 0 em São Paulo, fez com que o time avançasse na competição e seguisse vivo na busca pelo título. Na saída de campo, Murilo, autor de um dos gols do Alviverde, celebrou a classificação, porém deixou claro que a equipe necessita colocar a cabeça no lugar e ajustar os erros para a sequência da temporada.

“Dar parabéns a todos pela classificação, primeiro jogo fomos eficientes, fizemos um bom resultado. Aqui não fizemos um jogo tão bom, sofremos três gols que é ruim acontecer, mas a gente sabe onde errou, vamos melhorar. A gente sabe que vai acontecer isso e tem que melhorar muito rápido, porque no ano não pode cometer esse tipo de erros. Levantar a cabeça, foi uma derrota ruim e a gente sabe, mas sem dúvida vamos conversar entre a gente para poder melhorar.”, disse.

“A gente sabe administrar ali atrás, eu consigo jogar os três lados ali, Abel sabe disso, sabe que pode me colocar que vou dar meu melhor. Hoje, infelizmente saiu a derrota, mas é manter a cabeça no lugar para a gente pode traçar nossos objetivos na temporada.”, completou.

Vaga apesar do revés

No primeiro tempo, Miritello e Rodriguinho estufaram a rede para os mandantes, enquanto Flaco López descontou. Na etapa final, Murilo deixou tudo igual, entretanto Lucas Emanoel sacramentou o triunfo tricolor. Assim, a equipe paulista avançou com o 5 x 3 no placar agregado.

Por fim, o próximo compromisso do Verdão será no domingo (9), às 16h (de Brasília), diante do Internacional, na Nubank Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.