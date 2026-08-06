Brenner celebra gols pelo Vasco no clássico: “Trabalhando em silêncio”

O atacante Brenner viveu uma noite de redenção com a camisa do Vasco no Maracanã. O centroavante assumiu o protagonismo no clássico contra o Fluminense ao marcar dois gols na vitória por 3 a 1 nesta quarta-feira (5). O resultado garantiu a vaga do Gigante da Colina nas quartas de final da Copa do Brasil. Na saída do gramado, o jogador destacou a postura da equipe ao longo da preparação e fez um desabafo sincero sobre as cobranças recebidas recentemente:

“A gente sabia que seriam dois jogos muito difíceis, porque o Fluminense é muito qualificado. Creio que ninguém dava a gente como favorito, mas trabalhamos em silêncio e colocamos o ritmo que o treinador preparou para o jogo. Estou feliz pelos dois gols e pela classificação da equipe. É o meu momento. Sei que eu devo um pouco à torcida do Vasco e estou trabalhando em silêncio para dar a volta por cima. Sei da minha qualidade e vou trabalhar para dar muitas alegrias.”

Foco na evolução e apoio no vestiário do Vasco

O desempenho do atacante acabou decisivo para frear a reação do rival no confronto. Após marcar em ambos os tempos da partida, Brenner viu o adversário diminuir com Martinelli. Todavia, o Vasco sustentou a vantagem até Puma Rodríguez decretar o placar final nos acréscimos. A atuação individual serviu como uma resposta positiva para o próprio atleta, que busca se firmar como referência no setor ofensivo.

Com o atacante em alta e motivado pela noite iluminada no Maracanã, o Gigante da Colina vira a chave para os próximos desafios da temporada enquanto aguarda o sorteio oficial da CBF, marcado para a próxima terça-feira (11), às 11h, para descobrir quem será o adversário do clube na busca pelo bicampeonato da Copa do Brasil.

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