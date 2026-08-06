Zubeldía assume queda do Fluminense: “Culpa é do treinador”

O técnico Luis Zubeldía assumiu a responsabilidade pela eliminação do Fluminense na Copa do Brasil após a derrota por 3 a 1 para o Vasco, nesta quarta-feira (5), no Maracanã. O resultado sacramentou a queda do Tricolor ainda nas oitavas de final do torneio nacional. Em entrevista coletiva concedida após o apito final, o treinador argentino não escondeu a frustração com o desempenho da equipe e fez uma autoavaliação rígida sobre a postura no primeiro tempo:

“Concordo que se a postura da equipe foi ruim, a culpa é do treinador sempre. Não corremos bem no campo e não conseguimos realizar um futebol equilibrado. Lamentavelmente, fizemos o pior primeiro tempo que poderíamos fazer. Não esteve bem. O máximo responsável é o treinador.”

Apesar do baque com o segundo revés consecutivo para o rival em mata-matas da competição, o comandante fez questão de pedir voto de confiança à torcida. Zubeldía ressaltou o trabalho da diretoria nos bastidores e demonstrou convicção de que o grupo apresentará uma resposta positiva na sequência da Copa Libertadores:

“Perdemos duas nos pênaltis em contextos diferentes. O torcedor tem de acreditar na equipe, nos jogadores e nos dirigentes. Paulo Angioni e Mário Bittencourt têm feito um bom trabalho nos últimos anos. O Fluminense vai fazer uma grande Libertadores, não tenho dúvida disso.”

Escolhas táticas, entrada de Ganso e oscilação individual

Ao analisar as opções estratégicas para o clássico, o treinador justificou a entrada do meia Ganso no segundo tempo. O camisa 10, que não atuava há quase três meses, foi acionado para tentar reorganizar a troca de passes e furar a marcação adversária no meio-campo:

“Considerava que, ao ter muitos meias e volantes, nós tínhamos que começar a recuperar a memória com o tema dos toques. A partida parecia que estava para um jogador assim. Para mim, as características do Ganso encaixavam perfeitamente. Me parecia um bom caminho com o losango, mas agora temos que reconhecer que nos ganharam bem e olhar para a frente.”

Por fim, o comandante tratou sobre a queda de rendimento de peças importantes do setor ofensivo, como Savarino e Lucho. O argentino admitiu que o grupo atravessa um momento adverso, mas reforçou a confiança na capacidade de reação dos atletas para a sequência do calendário:

“É um mau momento, ficar fora da Copa do Brasil e em um clássico. Mas se ganha recobrando a confiança e a memória. Esses mesmos jogadores tiveram um grande nível também. Acredito no que o Fluminense pode ser, no meu trabalho, na comissão e na gente que me rodeia. Há bons jogadores e não estamos na nossa melhor versão.”

O Fluminense vira a página da eliminação e foca no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor volta a campo no sábado (8), às 21h, para enfrentar o Botafogo em mais um clássico estadual válido pela 22ª rodada da competição.

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