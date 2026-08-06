Pedro Emanuel exalta vaga do Vasco e mira título: “Não vamos abdicar de nada”

O técnico Pedro Emanuel celebrou com entusiasmo a classificação do Vasco para as quartas de final da Copa do Brasil após a vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, nesta quarta-feira (5), no Maracanã. O comandante português destacou a mudança de postura do elenco entre os jogos de ida e volta, atribuindo o avanço ao resgate da confiança individual dos atletas desde a sua chegada ao clube:

“O grande mérito desta mudança de postura é deles, pela forma como receberam as ideias que trouxemos para melhorar a equipe. Zeramos tudo. Tudo começa por eles acreditarem neles próprios, naquilo que podem fazer. Acho que essa foi a parte que fez a diferença para o espírito que estamos sentindo. A primeira parte foi quase perfeita, pela forma como encaramos o jogo ofensiva e defensivamente.”

Ambição por conquistas e gestão do elenco nas competições

Embora reconheça a urgência de pontuar no Campeonato Brasileiro, o treinador foi categórico ao afirmar que a comissão técnica não planeja poupar esforços no mata-mata nacional. Pedro Emanuel ressaltou que a história da instituição exige ambição máxima e adiantou que utilizará a rodagem do plantel para manter a competitividade sem desgastar o grupo fisicamente:

“Não vamos abdicar de nenhuma competição. Eu disse na primeira coletiva que não abriria mão de nada. Acho que não seria justo com a história do Vasco e com a minha forma de trabalhar. Se podemos conquistar um título, e foi para isso que eu vim para o Vasco, não vamos abdicar. Nosso objetivo, chegando a uma fase destas, é ganhar a competição. O corpo humano sofre desgaste, então faremos a gestão para ter todos no limite.”

Sinergia com a torcida do Vasco e ambiente nos bastidores

Encantado com a atmosfera criada pelos torcedores no Maracanã, o treinador valorizou a entrega em campo como o pilar para reconectar o time com a arquibancada. Além disso, Pedro Emanuel enfatizou o trabalho mental para recuperar atletas que estavam contestados, reforçando que todos serão exigidos ao longo da temporada:

“Vim para o Brasileirão e de fato isso me apaixona. A essência do futebol é fazer a torcida feliz. Essa atmosfera do torcedor que sente que a equipe está dando a vida a cada lance é fundamental. Um jogador falou no nosso vestiário: com esse espírito e determinação, vamos ganhar mais vezes do que perder. Minha forma de ver futebol é de positividade. O erro faz parte, mas permitimos que o jogador acredite que será sempre valioso para a equipe.”

O Gigante da Colina vira a chave da Copa do Brasil e passa a focar na sequência do Campeonato Brasileiro. A equipe vascaína volta a campo no próximo domingo (9) para mais um compromisso decisivo na temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.