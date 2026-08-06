Abel admite falta de concentração do Palmeiras: “Minha responsabilidade”

“Acho que a responsabilidade é do treinador. Em primeiro lugar, agradecer o carinho da nossa torcida. Mesmo na derrota, acho que não tive arte nem engenho para os mobilizar. Sabemos da responsabilidade que é representar o Palmeiras. Sou o primeiro a dizer que jogamos para ganhar e hoje não entramos com nossa máquina competitiva ligada, demos muito espaço ao adversário. Aqui e ali algo desconcentrados, diria que a maior responsabilidade é minha “, disse.

“Tínhamos três objetivos para esse jogo. O primeiro era ganhar, o segundo era rodar o elenco, e o terceiro era ver com que nível e forma estão uns jogadores e outros. Sabemos que temos Fuchs lesionado, Gómez lesionado, Barboza também lesionado, se olhar para o lado esquerdo tínhamos a equipe sub-20 toda a jogar. Os miúdos foram bem, se entregaram, mas a responsabilidade também é minha. Dos três objetivos, o maior que não fui cumprido era a vitória”, completou.

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“Estava calor para os dois. Sem desculpas. A responsabilidade é minha. Dos três objetivos que tracei consegui dois e o principal que era ganhar não consegui, por isso fiz questão de no final pedir desculpa aos nossos torcedores que fizeram esforço de vir”, frisou