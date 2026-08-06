Abel admite falta de concentração do Palmeiras: “Minha responsabilidade”

Depois do revés para o Fortaleza por 3 a 2, o técnico Abel Ferreira assumiu a responsabilidade pelo resultado na Arena Pantanal. Apesar do revés, o Alviverde garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil por causa do resultado agregado de 5 a 3.
“Acho que a responsabilidade é do treinador. Em primeiro lugar, agradecer o carinho da nossa torcida. Mesmo na derrota, acho que não tive arte nem engenho para os mobilizar. Sabemos da responsabilidade que é representar o Palmeiras. Sou o primeiro a dizer que jogamos para ganhar e hoje não entramos com nossa máquina competitiva ligada, demos muito espaço ao adversário. Aqui e ali algo desconcentrados, diria que a maior responsabilidade é minha “, disse.
“Tínhamos três objetivos para esse jogo. O primeiro era ganhar, o segundo era rodar o elenco, e o terceiro era ver com que nível e forma estão uns jogadores e outros. Sabemos que temos Fuchs lesionado, Gómez lesionado, Barboza também lesionado, se olhar para o lado esquerdo tínhamos a equipe sub-20 toda a jogar. Os miúdos foram bem, se entregaram, mas a responsabilidade também é minha. Dos três objetivos, o maior que não fui cumprido era a vitória”, completou.
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“Estava calor para os dois. Sem desculpas. A responsabilidade é minha. Dos três objetivos que tracei consegui dois e o principal que era ganhar não consegui, por isso fiz questão de no final pedir desculpa aos nossos torcedores que fizeram esforço de vir”, frisou
Vaga apesar do revés
No primeiro tempo, Miritello e Rodriguinho estufaram a rede para os mandantes, enquanto Flaco López descontou. Na etapa final, Murilo deixou tudo igual, entretanto Lucas Emanoel sacramentou o triunfo tricolor. Assim, a equipe paulista avançou com o 5 x 3 no placar agregado.
Por fim, o próximo compromisso do Verdão será no domingo (9), às 16h (de Brasília), diante do Internacional, na Nubank Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.