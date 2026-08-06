“Zeramos tudo”: como Pedro Emanuel mudou a mentalidade do Vasco

A classificação do Vasco para as quartas de final da Copa do Brasil, selada com a vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense nesta quarta-feira (5), passou diretamente por uma transformação no ambiente do futebol alvinegro. Na entrevista coletiva após o clássico no Maracanã, o técnico Pedro Emanuel revelou que o primeiro passo para a evolução em campo foi reestruturar a confiança do elenco nos bastidores, impondo um novo início para todos os atletas:

“O grande mérito desta mudança de postura é deles, pela forma como receberam as ideias que trouxemos para melhorar a equipe. Só poderíamos melhorar a equipe melhorando aspectos individuais. Zeramos tudo, apesar do que vinha sendo feito. Tudo começa por eles acreditarem neles próprios, naquilo que podem fazer. Acho que essa foi a parte que fez a diferença para o espírito que nós estamos sentindo na equipe.”

Ao promover esse “reset” coletivo, a comissão técnica portuguesa marca uma ruptura clara com o perfil dos últimos comandantes de São Januário. Diferente de Fernando Diniz — que levou o Cruz-Maltino à final da Copa do Brasil no ano passado, mas viu o time arrastar dificuldades e lutar contra o rebaixamento no Brasileirão —, e do discurso de Renato Gaúcho, que mesmo emplacando quatro vitórias no início do trabalho cravava os 45 pontos como teto de ambição, Pedro Emanuel adota uma postura sem amarras. Ao descartar qualquer tipo de limitação de metas ou priorização de torneios, o técnico exige um vestiário ambicioso e de ficha limpa. Ou seja, onde o desempenho diário vale mais do que o desgaste acumulado do passado.

O resultado prático dessa mudança de mentalidade é a recuperação de peças que viviam sob forte desconfiança das arquibancadas, criando um ambiente em que a entrega coletiva se sobrepõe ao retrospecto recente.

Desgaste mental, frase de vestiário e resgate de atletas

De fato, o treinador enfatizou que o aspecto psicológico joga um papel crucial no rendimento esportivo. Aliás, por vezes pesando mais do que a própria exigência física do calendário. Ao detalhar o trabalho diário com o grupo, o comandante destacou o ambiente positivo construído entre os jogadores e citou a mentalidade forte exposta pelo próprio plantel antes de entrar em campo:

“Por vezes temos um desgaste físico, mas o pior é o desgaste mental. Se estivermos cansados mentalmente, isso vai irradiando para o corpo. O que tentamos fazer é permitir que o jogador acredite que será sempre valioso para a equipe. Um jogador falou no nosso vestiário: com esse espírito e determinação vamos ganhar mais vezes do que perdemos. É isso, eles estão mais do que preparados para jogar.”

A mudança comportamental refletiu-se em uma equipe visivelmente mais compacta, agressiva na retomada da bola e mentalmente forte para suportar a pressão do rival nos momentos mais delicados do clássico. Em vez de se encolher após sofrer o gol de desconto, o time manteve a lucidez tática até decretar a vitória nos minutos finais.

Ajustes individuais e valorização do grupo do Vasco

Sem dúvida, a recuperação do futebol de peças como Brenner, autor de dois gols no clássico, e Tchê Tchê exemplifica a metodologia aplicada pela comissão técnica do Vasco. O técnico fez questão de ressaltar que a competitividade sadia dentro do elenco garante que todos tenham espaço ao longo das três competições da temporada:

“Quero realçar a forma como a equipe encarou o jogo. Particularizo o Brenner e o Tchê Tchê, mas temos outros exemplos de evolução individual que fazem a equipe ficar mais forte. Temos o Lucas Freitas, por exemplo, que trabalha no limite e está pronto para jogar. Quem tiver a oportunidade terá que mostrar serviço, senão outro entra no lugar. É essa competitividade que vamos tentar manter.”

Por fim, com o vestiário fortalecido e a vaga garantida no mata-mata nacional, a delegação vascaína redireciona as atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe se reapresenta para focar no próximo desafio de domingo, enquanto aguarda o sorteio da CBF no dia 11 para conhecer o rival das quartas de final.

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