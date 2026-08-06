Flamengo pode repetir fórmula de sucesso com Luiz Henrique

A possível contratação de Luiz Henrique pelo Flamengo pode representar mais um capítulo de uma tendência observada nos últimos anos no clube: a chegada de jogadores que construíram parte importante da carreira no futebol do Rio de Janeiro antes de vestir a camisa rubro-negra. Nascido em Petrópolis (RJ), revelado nas categorias de base do Fluminense e um dos protagonistas da histórica temporada do Botafogo em 2024, o ponta reúne uma trajetória intimamente ligada ao estado e pode ampliar essa lista caso a negociação seja concluída.

Entre os exemplos recentes está Pedro. Revelado em Xerém, o centroavante despontou pelo Fluminense antes de seguir para a Fiorentina (ITA). Após breve passagem pela Europa, retornou ao Brasil para defender justamente o maior rival do clube que o revelou. Desde então, tornou-se um dos principais goleadores da história recente do Flamengo e conquistou títulos como Libertadores (duas), Brasileirão (dois) e Copa do Brasil (duas).

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Outro caso é o de Gerson, atualmente no Cruzeiro. O “Coringa” começou cedo no Fluminense, fazendo toda a base por Xerém antes de iniciar o profissional, em 2015. Foi vendido à Roma (ITA), mas emprestado ao Flu para dar sequência à sua formação. Na Itália, porém, não deixou sua marca e, tal qual Pedro, passou pela Fiorentina antes de acertar com o Flamengo, em 2019. Assim, fez parte de time histórico que tinha Gabigol, Everton Ribeiro e os remanescentes de Arrascaeta e Bruno Henrique, todos comandados por Jorge Jesus.

Ayrton Lucas também tem semelhança

Apesar de não ser do Rio de Janeiro, o potiguar Ayrton Lucas trilhou caminho semelhante. O lateral-esquerdo iniciou sua formação no ABC (RN), mas chegou a Xerém ainda para o sub-20, em 2014. Ele só ganhou projeção nacional posteriormente, se destacando na temporada 2018 pelo Flu e saindo para o Spartak de Moscou (RUS). Após três temporadas e meia, chegou ao Flamengo em 2022 e assumiu a titularidade da posição por anos.

Agora, Luiz Henrique pode reforçar essa relação entre o Flamengo e jogadores com raízes no futebol carioca. Depois de se destacar no Fluminense, viver o auge da carreira no Botafogo e atuar no futebol europeu, o atacante entrou na mira da diretoria rubro-negra e pode escrever um novo capítulo de sua trajetória justamente no clube da Gávea.

Outros exemplos

Há, evidentemente, outros casos de jogadores que começaram em clubes rivais do Flamengo e migraram para a Gávea futuramente na carreira. Romário e Edmundo começaram no Vasco, mas atuaram pelo Fla. Leonardo Moura, por sua vez, começou no Botafogo, tendo o ápice da carreira pelo Rubro-Negro. Thiago Neves não iniciou no Fluminense, mas brilhou nas Laranjeiras antes de se tornar jogador do arquirrival (voltaria ao Flu depois). O volante Rômulo e o atacante Souza iniciaram a carreira profissional no Vasco e passaram pelo Flamengo posteriormente. Já o volante Allan, hoje no Corinthians, começou no Fluminense e conquistou títulos no Fla.

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