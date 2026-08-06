J10 visita nova área de recuperação física do CT do Botafogo

O Botafogo deu um passo importante rumo ao futuro e à modernidade com a inauguração da nova área de recuperação física do Espaço Lonier, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, setor que pertence ao Núcleo de Saúde e Performance (NSP). Com o local, o clube se aproxima de um nível importante de excelência em cuidado com os atletas para os padrões do futebol sul-americano. Nesta quarta-feira (5), a equipe de reportagem do Jogada10 esteve presente, então, no local para conferir os avanços no CT do Mais Tradicional no Media Day do Glorioso.

Inaugurada há cinco meses, ainda na gestão de John Textor na SAF, a nova estrutura ocupa 750 m² em 14 áreas idealizadas com o objetivo de potencializar a recuperação dos atletas. Os locais, aliás, são fruto de um investimento de cerca de R$ 10 milhões, com: piscina aquecida, piscinas de contraste (quente e fria), sauna, banheiras de hidromassagem, salas de trabalho e área de lavagem e troca de chuteiras.

“Melhor do que a Europa”

As instalações do Botafogo chamam a atenção dos recém-chegados, como, por exemplo, aconteceu com o centroavante Danilo Pereira, na semana passada. O jogador galgou parâmetros na Holanda e conhece muito bem a estrutura dos clubes daquele país.

“Sempre tentava acompanhar (o futebol brasileiro). A estrutura do clube é sem palavras. Foi uma que o clube pôde proporcionar para os atletas. É melhor do que a Europa. Isso fez com que atletas pudessem se desenvolver. Você vê o cuidado com a estrutura e conosco, atletas. A estrutura do Botafogo foi uma das melhores pelas quais passei. Fiquei bem impressionado. Nota mil para todo mundo que fez a realização do CT do Botafogo”, colocou a fera.

Com passagem pelo Cercle Brugge (BEL) e pelo Burnley (ING), Vitinho, aliás, vai na mesma linha de pensamento do companheiro no Alvinegro.

“Poucos clubes brasileiros têm a mesma estrutura do Botafogo. O clube não nos deixa faltar nada. Já escutei várias histórias antes de chegar e confirmei tudo ao acertar com o Botafogo. Alguns jogadores se assustam com a qualidade. O Botafogo será um exemplo ainda maior. Tem coisas que nunca vivi na Europa”, aposta.

Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo

O Espaço Recovery é dividido em duas seções: Área Seca, feita em parceria com a AvaNutri, recebe as botas de compressão, mantas de led e camas de massoterapia, em um espaço propício para utilização desses equipamentos. Além disso, a Área Molhada, onde os atletas poderão utilizar as piscinas de contraste, de fisioterapia, sauna, piscina de reabilitação e recuperação.

“Quando falamos em Área Molhada, temos uma piscina que serve tanto para hidroterapia quanto para a recuperação. Mas também para a reabilitação. Na parte de lá, a gente chama de piscinas de crioterapia e também de calor, imersão na água quente, que a gente utiliza também para recuperar os atletas. Temos umas banheiras também coletivas de jacuzzi para o propósito. Contamos com uma sauna úmida aqui atrás. Esta área é uma parte daquilo que a gente entende que auxilia na recuperação dos atletas. Na parte superior, temos a Área Seca, onde utilizamos outros recursos de recuperação, com nossa equipe de massoterapeutas e onde a gente utiliza bota de compressão e mantas de LED. Ou seja, recursos fundamentais na recuperação”, detalhou o gerente do Núcleo de Saúde e Performance, Marcos Cezar.

Ainda falta…

A estrutura do CT sempre foi uma das prioridades do Botafogo durante a era SAF, a partir de março de 2022, quando o Mais Tradicional encerrou os trâmites do modelo associativo para o de clube-empresa. No entanto, o trabalho ainda não está concluído. Auxiliar em 2024 e técnico em 2026, Franclim Carvalho, porém, foi extremamente franco e enumerou algumas melhorias que o Alvinegro pode atacar nos próximos meses.

“As condições melhoraram de 24 para cá. Temos, assim, uma área de quartos que vocês vão conhecer, que é top, de excelência, mas se tivéssemos isto, e não tivéssemos recursos humanos capacitados, como temos, passaríamos mal da mesma forma. Portanto, acho que o trabalho do Núcleo de Saúde e Performance, do Departamento Médico e da diretoria é excelente, face às condições que temos. Mas nós temos que tentar melhorar as condições, falta-me aqui um gramado sintético, uma sala de vídeo e um vestiário da comissão”, lembrou o técnico de Miranda do Corvo (POR).

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