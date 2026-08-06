Perto da renovação com o Real, Vini Jr deve receber R$ 150 milhões por ano, diz rádio 

O Real Madrid deu um passo importante para encerrar a novela sobre o futuro de Vini Jr. De acordo com informações divulgadas pela rádio espanhola Cadena SER, o clube e o jogador chegaram a um acordo encaminhado para a renovação do contrato até junho de 2031.

Pela proposta, Vini Jr. passaria a receber aproximadamente R$ 150 milhões por temporada, valor que o colocará entre os atletas mais bem remunerados do futebol mundial. O novo vínculo também representa um aumento significativo em relação ao contrato atual.

Atualmente, o camisa 7 recebe cerca de 17,5 milhões de euros por temporada (R$ 102 milhões). No último ano de contrato com o Real Madrid, o jogador poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de janeiro.

Nos bastidores, o Real Madrid sempre demonstrou confiança na permanência do atacante e trabalhou para evitar que a negociação se prolongasse. Nas últimas semanas, o Arsenal intensificou o interesse pelo jogador. De acordo com a imprensa britânica, o clube londrino estaria disposto a pagar R$ 880 milhões pelo brasileiro.





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