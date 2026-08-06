Fluminense acumula eliminações com Zubeldía e vive indefinição

O Fluminense sofreu mais uma eliminação dolorosa sob o comando do técnico Luis Zubeldía. Com uma atuação ruim, o Tricolor perdeu para o Vasco por 3 a 1, nesta última quarta-feira (5), no Maracanã, e foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. Dessa forma, o Time de Guerreiros sofreu a segunda derrota em mata-mata para o Cruzmaltino com o treinador argentino em menos de um ano.

Eliminado pelo Vasco na semifinal da Copa do Brasil de 2025, o Fluminense reencontrou o rival nas oitavas de final. Porém, nem mesmo o clima de “revanche” foi suficiente para dar confiança. Afinal, o Tricolor não jogou bem em nenhum dos dois jogos da eliminatória e acabou mais uma vez eliminado. Essa foi a terceira vez em quatro encontros que o time das Laranjeiras foi eliminado pelo Cruzmaltino.

As eliminações na Copa do Brasil não foram os únicos momentos frustrantes do Fluminense sob o comando de Luis Zubeldía. Afinal, o Tricolor perdeu a final do Carioca de 2026 para o Flamengo, mesmo após chegar embalado pelo título da Taça Guanabara. Antes, aliás, quase caiu novamente para o Vasco, na semifinal, mas passou com vitória por 2 a 1 no placar agregado.

Por fim, o Fluminense também teve uma campanha decepcionante na fase de grupos da Libertadores. Afinal, o Tricolor avançou em segundo lugar no grupo e, por muito pouco, não se despediu de forma precoce. Sob muitas dúvidas, o Time de Guerreiros se prepara para reencontrar o Independiente Rivadavia, da Argentina, nas oitavas de final. Na fase classificatória, os argentinos venceram em pleno Maracanã.

Fluminense amarga jejum em clássicos

Com a derrota para o Vasco, o Fluminense ampliou o jejum em clássicos em 2026. Assim, foi o sexto jogo consecutivo sem vencer um dos três rivais do Rio de Janeiro. A última vitória ocorreu justamente sobre o Cruzmaltino, por 1 a 0, pela partida de ida da semifinal do Carioca, em 22 de fevereiro. Desde então, foram três derrotas e três empates.

Desde a chegada de Luis Zubeldía, o Fluminense soma sete vitórias, três empates e, agora, cinco derrotas em clássicos. Ao todo, fez 16 gols e sofreu 15. Das cinco derrotas, quatro foram para o Vasco, o maior algoz do treinador argentino no comando tricolor. No período, foram duas eliminações para o Cruzmaltino na Copa do Brasil.





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