Corinthians x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Corinthians e Internacional se enfrentam pela segunda partida da Copa do Brasil, direto da Neo Quimica Arena, em Itaquera. A bola rola nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília). O Timão precisar virar a página após o revés por 2 a 0 no Beira-Rio, enquanto o Colorado deve apostar na defesa para segurar a onda alvinegra.

A Voz do Esporte, direto do local da ocorrência, entra em campo ao vivo, a partir de 18h30, com time já definido. Cesar Tavares é o melhor indicado para narrar a decisão. Ele contará com o suporte do assertivo João Miguel Lotufo nos comentários e do intrépido Luiz Gaspar nas reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.