River Plate encaminha acerto com Thiago Almada, alvo do Flamengo

A novela chegou ao fim. O River Plate, da Argentina, encaminhou nesta quinta-feira (6) a contratação do meia Thiago Almada, do Atlético de Madrid, da Espanha. O clube argentino chegou a um acordo verbal com os espanhóis e venceu a disputa com o Flamengo, que também tinha interesse no meio-campista. Dessa forma, restam apenas detalhes para o anúncio oficial, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

O River Plate vai desembolsar 20 milhões de euros (R$ 118,2 milhões) pela contratação em definitivo de Thiago Almada. O clube argentino igualou a proposta do Flamengo e tinha a preferência do meia, que desejava retornar para o país natal e ficar perto da família. Restava, no entanto, apresentar garantias de pagamento. Após reuniões, chegou a um acerto com o Atlético de Madrid.

Em busca de reforços, o Flamengo priorizou a contratação de um meia, de um ponta e de um centroavante, a pedido do técnico Leonardo Jardim. O Rubro-Negro, portanto, colocou toda a energia em Thiago Almada, mas esbarrou no desejo do meia em retornar para o futebol argentino. Com a definição do futuro do meio-campista, o Mais Querido deve avançar nas conversas por Luiz Henrique.

Revelado no Vélez Sarsfield, da Argentina, Thiago Almada teve passagens pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, Lyon, da França, e Atlético de Madrid, da Espanha, além do Botafogo. Foi com a camisa do Glorioso que o meia argentino viveu o melhor momento da carreira, sendo um dos protagonistas da conquista dos títulos do Brasileirão e Libertadores em 2024.





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