Menino com camisa metade Fluminense e metade Vasco viraliza no Maracanã

Uma cena nas arquibancadas do Maracanã roubou a cena durante o clássico entre Fluminense e Vasco, na no dei quarta-feira (5). Por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, as câmeras flagraram um casal discutindo enquanto acompanhava a partida. No entanto, quem chamou a atenção foi o filho dos dois, que usava uma camisa metade Fluminense e metade Vasco.

A mãe vestia a camisa tricolor, enquanto o pai acompanhava o duelo com o uniforme cruzmaltino. Assim, a imagem rapidamente viralizou nas redes sociais e divertiu torcedores dos dois clubes, que repercutiram a rivalidade familiar estampada na roupa do garoto.

No intervalo da partida, o pai da criança explicou ao SporTV que o filho nunca escolheu apenas um time para torcer. Segundo ele, o menino acompanha jogos de Vasco e Fluminense e convive naturalmente com a rivalidade dentro de casa.

“Desde sempre ele escolheu os dois times, nunca teve preferência por um. Ele até vai a mais jogos com a mãe, porque ela consegue ser mais fanática do que eu. A gente está no sétimo jogo consecutivo, vibrando, discutindo como apareceu aí, vibrando, comemorando, sofrendo, mas trazendo ele e incentivando”, disse.

A repercussão aumentou depois que o Vasco venceu o Fluminense por 3 a 1 e garantiu a classificação ao eliminar o rival. Logo após o apito final, o vídeo voltou a circular nas redes sociais e acumulou milhares de compartilhamentos, com torcedores dos dois lados brincando sobre a “torcida dupla” do menino e a convivência da família em dias de clássico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook