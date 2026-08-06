O que ainda motiva Abel Ferreira no Palmeiras? Técnico responde

Daqui a pouco mais de dois meses, Abel Ferreira completará seis anos no comando do Palmeiras. Contratado pelo Verdão em outubro de 2020, o técnico português chegou como uma aposta e hoje é o treinador com mais títulos na história do clube.

Depois de 11 títulos em quase seis anos, Abel Ferreira segue motivado para continuar seu trabalho no Palmeiras. Mas qual é a motivação de quem já conquistou praticamente tudo a ser disputado pelo clube? O treinador português abriu o coração após a classificação do Verdão para as quartas de final da Copa do Brasil.

“Ganhar títulos. É isso que motiva. Por isso que estou no Palmeiras e é o que temos feito nos últimos anos. Se for comparar a valorização do elenco do Palmeiras, pelo trabalho de todos, vale hoje R$ 1,4 bilhão. Se fores ver a equipe mais jovem que luta por títulos é o Palmeiras. O Palmeiras teve uma gestão muito responsável com Galiotte e ganhamos, com a Leila teve uma gestão responsável, ganhamos e investiu, e é o que me faz acreditar”, disse o treinador.

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Ser parte de um processo de reconstrução e comandar uma equipe que costuma ser resiliente dentro de campo é algo que tem sido padrão para Abel Ferreira desde a sua chegada. O treinador português seguiu batendo na tecla da motivação, e destacou se estivesse “do outro lado”, certamente se inspiraria no seu trabalho à frente do Palmeiras.

“É por isso que hoje viram a jogar sete ou oito da base, sabemos os riscos que corremos, mas também sabemos aquilo que nos podem dar. Por essa dinâmica que temos criado, no qual participei junto com nossa diretoria e isso que me dá essa chama. Estou em um clube com um projeto e que luta sempre para vencer em todas as competições que entra que é o que temos feito, mesmo no ano passado. Se tivesse do outro lado, iria me espelhar. Me inspiro nos melhores. O Palmeiras deve ser um exemplo de gestão financeira, esportiva, organização, processos, continuidade”, finalizou Abel.

Abel Ferreira tem 403 partidas no comando do Palmeiras ao longo de quase seis anos. São 239 vitórias, 89 empates e 75 derrotas, além de 11 títulos conquistados. Foram duas Libertadores, dois Brasileirões, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Paulistões.

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