Por R$ 828 milhões, Real Madrid fecha com Diomandé, a negociação mais cara do clube

O Real Madrid fechou nesta quinta-feira (6) um acordo para contratar o marfinense Yan Diomandé, do RB Leipzig. A negociação, que pode alcançar 140 milhões de euros (cerca de R$ 828 milhões), transforma o jogador de 19 anos na contratação mais cara da história do clube, superando os 117 milhões de euros (R$ 691,9 milhões na cotação atual) pagos por Cristiano Ronaldo, em 2009. O jogador deixou a concentração da equipe alemã e seguiu para Madri, onde realizará exames médicos antes da assinatura do contrato.

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O negócio prevê um pagamento fixo de 125 milhões de euros (R$ 739 milhões), enquanto outros 15 milhões de euros (R$ 88,7 milhões) serão pagos em bônus vinculados a metas esportivas e desempenho do atleta.

Leganés receberá fortuna pela transferência

As conversas entre Real Madrid e Leipzig, porém, se arrastaram por vários dias. O clube alemão resistiu às primeiras investidas e recusou abrir mão de sua principal revelação por um valor inferior ao estipulado. Somente depois de o Real elevar a proposta e aceitar a estrutura financeira exigida pelos alemães, o acordo foi fechado.

Outro clube, inclusive, que sairá beneficiado é o Leganés, que revelou o jogador e manteve um percentual sobre uma futura venda. O clube espanhol vendeu Diomandé ao clube alemão por 20 milhões de euros (cerca de R$ 118 milhões). Assim, receberá uma quantia milionária graças ao mecanismo negociado.

Diomandé chegou ao Leipzig há apenas uma temporada, mas rapidamente se transformou em um dos jovens mais valorizados da Europa. Em seu primeiro ano na Bundesliga, marcou 13 gols e deu nove assistências em 36 partidas, desempenho que despertou o interesse de gigantes como Paris Saint-Germain e Liverpool.

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