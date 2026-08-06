Vitória x Athletico-PR, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Vitória e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após a derrota por 2 a 0 na Arena da Baixada, o Leão Baiano precisa vencer por três gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Caso devolva a diferença de dois gols, a decisão da vaga será nos pênaltis. O Furacão joga pelo empate ou até por uma derrota por um gol para avançar às quartas.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha tudo, ao vivo, a partir de 18h30. Christian Rafael já anunciou em suas redes sociais que narra o embate. Dioro Martin assegura os melhores comentários, ao passo que a reportagem está sob a batuta do talentosíssimo Vitor Revez.

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