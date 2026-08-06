Entenda o que trava a renovação de Memphis Depay com o Corinthians

Dois dias depois de desembarcar no Brasil para assinar a sua renovação de contrato com o Corinthians, Memphis Depay ainda não colocou a tinta no papel. O camisa 10 do Timão já teria entrado em acordo com a diretoria do clube pela extensão do seu vínculo, mas o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, ainda vive uma incerteza interna sobre a permanência do holandês.

De acordo com o “UOL”, Osmar Stabile vive um impasse que tem travado a assinatura do novo contrato de Memphis Depay. Segundo o portal, o bastidor do Corinthians está dividido em relação ao holandês.

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De um lado, o presidente e o setor financeiro já entraram em acordo pelo novo vínculo de Memphis após um estudo mostrar a viabilidade. Do outro lado, por sua vez, o setor jurídico do Corinthians entende que o montante financeiro aportado na renovação seria melhor distribuído em outros pontos importantes no clube.

Ainda segundo o portal, os pormenores da negociação entre Memphis Depay e Corinthians estão definidos e acertados desde a última terça-feira. No entanto, a indecisão do presidente Osmar Stabile é quem ainda trava o “sim” para a renovação do casamento.

O mandatário corinthiano vive o impasse por conta de uma pressão política, onde até alguns aliados têm prometido “pular do barco”. Segundo o ‘UOL’, o presidente tem mudado de opinião constantemente nos últimos dias. Contudo, a tendência é que o novo contrato seja celebrado ainda nesta quinta.

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