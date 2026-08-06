Herói da classificação, Brenner renasce no Vasco e pede passagem

Destaque da classificação do Vasco na Copa do Brasil, Brenner renasceu e ganhou moral. De negociável à herói na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, nesta última quarta-feira (5), no Maracanã, o atacante acirrou a disputa pela titularidade. Dessa forma, plantou uma dúvida na cabeça do técnico Pedro Emanuel, que tem feito rodízio de jogadores.
“Futebol é isso. Há alguns meses, saí daqui como vilão. Hoje nessa partida, estou saindo como herói. Não podemos abaixar a cabeça. Tem que trabalhar, receber as críticas quando forem necessárias e trabalhar para depois receber os elogios. Mas também não pode se iludir. Tem que continuar trabalhando. Estou muito grato e muito feliz”, disse o atacante.
Contratado no início do ano, Brenner já viveu uma montanha-russa de emoções e já foi do céu ao inferno em São Januário. No início do ano, por exemplo, foi o vilão da eliminação do Vasco diante do próprio Fluminense, na semifinal do Carioca. Na ocasião, o atacante perdeu um pênalti que poderia ter classificado o Cruzmaltino à final.
Sob desconfiança, Brenner não conseguiu se firmar no Vasco ainda. Mas não desistiu e ainda busca o seu espaço. A chegada do técnico Pedro Emanuel abriu novamente a disputa com Spinelli e David. Desde a sua chegada, o atacante soma 28 jogos e cinco gols marcados, sendo três em clássicos: dois contra o Fluminense e um diante do Botafogo.
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