Argentina cria ‘Dia das Seleções’ para celebrar vitória sobre a Inglaterra na Copa

A Associação do Futebol Argentino (AFA) oficializou o “Dia das Seleções” e passará a celebrar a data anualmente em 15 de julho. A data homenageia a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, resultado que garantiu a classificação da equipe comandada por Lionel Scaloni para a decisão do torneio.

A escolha do dia tem forte significado para o futebol argentino. Além de representar uma vaga na final do Mundial, o triunfo reacendeu uma das rivalidades mais emblemáticas do esporte, marcada por confrontos históricos e pelo contexto político envolvendo a Guerra das Malvinas. A virada aconteceu nos minutos finais da partida, com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez, depois de a Argentina sair atrás no placar.

Porém, segundo a AFA, a homenagem não será dedicada apenas à seleção principal masculina. O “Dia das Seleções” reconhecerá todas as equipes nacionais administradas pela entidade, incluindo a seleção feminina, categorias de base, futsal, futebol de areia e demais modalidades. A iniciativa busca, assim, valorizar o trabalho desenvolvido em todas as representações do país.

Apesar da celebração, a campanha argentina terminou sem o título. Na final, a Espanha derrotou a Argentina por 1 a 0 na prorrogação. Ainda assim, a vitória sobre a Inglaterra entrou para a história como um dos momentos mais marcantes da campanha da Albiceleste no Mundial.

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