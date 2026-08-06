Vitinho, sobre a Copa do Mundo: “Bateu na trave. Pouco chateado”

Vitinho, nos últimos meses, ficou na expectativa de disputar a última Copa do Mundo. Afinal, o lateral-direito figurou na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti antes da convocação oficial, em meados de maio. Mas o defensor ficou fora dos 26 jogadores que foram para os Estados Unidos representar a Seleção Brasileira.

“Bateu na trave. Eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo no Botafogo. Foi isso que me levou à Seleção Brasileira. Eu estava conversando esses dias e eu falei que alguns anos atrás eu estava tão longe e hoje eu quase fui para a Copa do Mundo. E isso é sinal de que eu estou no caminho certo. E, se Deus quiser, na próxima, eu vou estar pronto para estar lá. A gente fica um pouco chateado, mas nunca paramos de torcer”, afirmou a fera.

Antes da Copa, nova expectativa. Em junho, Wesley, da Roma, se lesionou durante o amistoso contra o Egito, uma semana antes da estreia pelo Mundial, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Vitinho estava à espera de boas novas. Porém, Ancelotti optou pelo volante Ederson, da Atalanta, para o lugar do ex-rubro-negro.

Hexa com Vitinho

Agora, então, resta colocar a mão na massa e permanecer em alto nível. Assim, ele não sairá do radar no novo ciclo de Carleto. Em 2030, aliás, Vitinho terá 31 anos na Copa do Mundo da Espanha, Portugal e Marrocos.

“A gente é brasileiro. Eu queria que o Brasil chegasse mais longe na Copa do Mundo, que fosse campeão. Mas não aconteceu. É o futebol, não tem muito o que fazer. Agora é trabalhar, para estar na próxima”, completou o lateral-direito do Mais Tradicional, durante o Media Day do Alvinegro, na última quarta-feira (5), no Espaço Lonier, CT do Botafogo.

Em maio de 2026, Vitinho ultrapassou a marca de 100 jogos pelo Glorioso. Ele chegou na metade de 2024, sagrando-se campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão do mesmo ano. Pela Seleção Brasileira, o lateral-direito alvinegro soma duas partidas.

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