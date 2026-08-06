Ex-jogador do Internacional assume seleção do Uruguai como interino

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou nesta quinta-feira (6) a contratação de Diego Forlán como técnico interino da seleção principal. O ex-atacante, um dos maiores ídolos da história da Celeste e com passagem marcante pelo Internacional, substituirá Marcelo Bielsa, que deixou o cargo após a eliminação ainda na fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Além da equipe principal, Forlán também assumirá o comando da seleção sub-20.

Aos 47 anos, o ex-jogador permanecerá à frente da seleção principal até março de 2027. A AUF optou por uma solução temporária porque realizará eleições para a presidência da entidade no fim deste ano. Após a posse da nova diretoria, o trabalho de Forlán será reavaliado, e ele poderá ser efetivado ou permanecer apenas na equipe sub-20.

Carreira curta como treinador

Segundo o presidente da AUF, Ignacio Alonso, a escolha faz parte de um planejamento desenvolvido pela entidade desde 2022. A oportunidade surgiu, inclusive, após a saída de Bielsa, e Forlán aceitou assumir simultaneamente o projeto da seleção principal e das categorias de base.

Assim, durante o período como interino, o ex-atacante comandará o Uruguai em compromissos das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2030 e em amistosos internacionais. Paralelamente, iniciará a preparação da seleção sub-20 para o Campeonato Sul-Americano de 2027.

Esta será, portanto, a terceira experiência de Forlán como treinador e a primeira no comando de uma seleção. Ele iniciou a carreira no banco de reservas do Peñarol, em 2020, e, no ano seguinte, dirigiu o Atenas de San Carlos, da segunda divisão uruguaia. Como jogador, construiu uma trajetória histórica pela Celeste, com 112 partidas, 36 gols, o título da Copa América de 2011 e o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo 2010, na África do Sul.

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