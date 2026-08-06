Venda de Bruno Guimarães pode impactar no futuro de Danilo

Após vender o meia Bruno Guimarães para o Arsenal, o Newcastle pode intensificar a negociação por Danilo, do Botafogo. Afinal, o clube inglês vai buscar um substituto no mercado ainda nesta janela de transferências e vê o meio-campista do Glorioso como uma boa opção. Dessa forma, os empresários já estariam se movimentando, segundo o jornalista Venê Casagrande.

Os representantes de Danilo são os mesmos de Bruno Guimarães. O Newcastle vendeu o camisa 8 da Seleção Brasileira para o Arsenal por 75 milhões de libras (cerca de R$ 530 milhões) e, agora, já avalia as possíveis reposições. O meio-campista do Botafogo deseja retornar para o futebol inglês, no entanto, ainda não recebeu nenhum contato oficial.

Danilo também desperta o interesse da Atalanta, da Itália. O clube italiano, aliás, sinalizou com uma proposta de 25 milhões de euros (R$ 148 milhões) por 100% dos direitos econômicos do volante. O Botafogo, no entanto, quer de 30 milhões (R$ 177,5 milhões) a 40 milhões de euros (R$ 236,6 milhões). A expectativa é que uma oferta seja formalizada em breve.

Contratado no segundo semestre de 2025, Danilo tem contrato com o Botafogo até julho de 2029. Revelado pelo Palmeiras, o volante de 25 anos já teve passagem pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, antes de retornar ao futebol brasileiro. O jogador soma 43 jogos, 11 gols e sete assistências com a camisa alvinegra. Em 2026, foram 26 partidas, dez gols e três assistências.

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