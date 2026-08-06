Fatal Fans negocia transmissão do Campeonato Chileno e pode estrear no mercado

A Fatal Fans, plataforma brasileira de conteúdo por assinatura que conecta criadores e assinantes, está negociando a aquisição dos direitos de transmissão do Campeonato Chileno. Se o acordo for concretizado, será a primeira competição esportiva exibida pela plataforma, marcando a entrada da empresa no mercado de transmissões de campeonatos de futebol.

O movimento representa mais um passo na estratégia de expansão da Fatal Fans, que vem ampliando sua atuação para além do segmento de conteúdo exclusivo e investindo em novas frentes de entretenimento digital.

Recentemente, a empresa anunciou uma parceria com o Corinthians, reforçando sua aproximação com o esporte e consolidando sua presença em um dos mercados mais relevantes para o público brasileiro.

“A Fatal Fans nasceu para aproximar pessoas de conteúdos pelos quais elas realmente têm interesse. O esporte faz parte dessa estratégia de expansão e entendemos que existe espaço para oferecer ao público competições relevantes dentro da plataforma. A negociação pelo Campeonato Chileno representa um passo importante nessa direção e reforça nosso compromisso em diversificar a experiência dos assinantes com conteúdos de qualidade”, afirma Samuel Ongaratto, CBO da empresa.

Caso se concretize, os assinantes da Fatal Fans poderão acompanhar uma competição que tradicionalmente revela talentos para o futebol sul-americano. Além disso, trata-se de um campeonato que reúne equipes frequentes em torneios como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana.

Campeonato Chileno

Considerado um dos principais torneios nacionais da América do Sul, o torneio reúne clubes tradicionais, como Colo-Colo, Universidad de Chile e Universidad Católica. Há, ainda, nomes conhecidos do futebol. Entre os destaques da atual temporada estão Arturo Vidal, do Colo-Colo, e os atacantes Fernando Zampedri, da Universidad Católica, e Eduardo Vargas, da UCH.

O goleiro Vozinha, que fez sucesso na última edição da Copa do Mundo, também vai disputar a competição.

Assinantes da Fatal Fans poderão acompanhar o torneio

A entrada no segmento de transmissões esportivas amplia o posicionamento da Fatal Fans como uma plataforma de entretenimento digital. Além disso, reúne diferentes formatos de conteúdo em um único ambiente e criando novas oportunidades de engajamento para usuários, criadores e parceiros comerciais.

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