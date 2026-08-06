Vídeo: jogador é obrigado a vestir camisa do adversário para receber prêmio

Andrey Estupiñán protagonizou uma das cenas mais curiosas do futebol. Contratado recentemente pelo Millonarios, o atacante precisou vestir novamente a camisa do Deportivo Pasto para receber o prêmio de artilheiro do Torneio Apertura da Liga, conquistado graças aos 13 gols marcados pelo antigo clube. Detalhe: tudo isso aconteceu antes do jogo entre as duas equipes, na noite desta terça-feira (4).
Veja o vídeo:
Inicialmente, Estupiñán apareceu com o uniforme de sua nova equipe para receber a Chuteira de Ouro. No entanto, como o prêmio fazia referência ao desempenho obtido durante sua passagem pelo Deportivo Pasto, os organizadores entregaram ao atacante a camisa do ex-clube para que ele posasse oficialmente com o troféu. O jogador, sem qualquer constrangimento, colocou a camisa do Pasto sobre a do Millonarios e recebeu a homenagem sob aplausos.
A imagem do centroavante usando os uniformes das duas equipes ao mesmo tempo rapidamente ganhou repercussão na imprensa colombiana. Veículos e perfis especializados classificaram a cena como uma das mais inusitadas do Campeonato Colombiano, destacando que “só acontece no futebol colombiano”.
Com a bola rolando, Estupiñán passou em branco desta vez, porém. O Millonarios venceu por 2 a 0 com gols de Llinás e Castro.
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