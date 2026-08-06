ASSINE JÁ!
Jogada10

Sem transfer ban, São Paulo anuncia contratação de Domingos Duarte

Sem transfer ban, São Paulo anuncia contratação de Domingos Duarte
Sem transfer ban, São Paulo anuncia contratação de Domingos Duarte -

Depois de quitar a dívida com a Lazio e tirar o transfer ban junto à Fifa, o São Paulo oficializou a contratação do zagueiro português Domingos Duarte. O defensor de 31 anos assinou contrato com o Tricolor até o fim de 2028 e chega para ser um reforço para o setor após a saída de Alan Franco para o futebol mexicano.

Domingos Duarte já havia assinado o contrato com o São Paulo há pouco mais de duas semanas e vinha treinando no CT da Barra FUndo. Contudo, ainda não podia ser anunciado e registrado pelo clube, que estava punido por um transfer ban. Ao quitar a dívida com a Lazio na última quarta, o São Paulo teve seu transfer ban retirado na manhã desta quinta. Sendo assim, ficando com o caminho livre para anunciar o zagueiro português.

LEIA MAIS: Taça das Bolinhas: Justiça decide que troféu é do São Paulo

“Estou muito feliz por chegar ao São Paulo. Agradeço pela maneira como me receberam aqui e pelas mensagens que me enviaram nas redes sociais. Que sejam tardes e noites felizes com a nossa torcida no MorumBIS”, disse o zagueiro ao site oficial do São Paulo.

Desse modo, o defensor chega ao São Paulo após uma passagem de quatro temporadas pelo Getafe, da Espanha. Domingos fez 113 partidas pelo clube espanhol e ficou livre no mercado após o fim de seu contrato. Desse modo, foi contratado sem custos pelo São Paulo.

Apesar de não ter precisado pagar pela transferência de Domingos Duarte, a chegada do zagueiro ao São Paulo teve uma “novela”. O defensor chegou a recusar duas propostas do Tricolor por querer um salário maior, mas acabou voltando atrás e aceitou os termos propostos pelo São Paulo para assinar com o clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas