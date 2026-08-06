Sem transfer ban, São Paulo anuncia contratação de Domingos Duarte

Depois de quitar a dívida com a Lazio e tirar o transfer ban junto à Fifa, o São Paulo oficializou a contratação do zagueiro português Domingos Duarte. O defensor de 31 anos assinou contrato com o Tricolor até o fim de 2028 e chega para ser um reforço para o setor após a saída de Alan Franco para o futebol mexicano.

Domingos Duarte já havia assinado o contrato com o São Paulo há pouco mais de duas semanas e vinha treinando no CT da Barra FUndo. Contudo, ainda não podia ser anunciado e registrado pelo clube, que estava punido por um transfer ban. Ao quitar a dívida com a Lazio na última quarta, o São Paulo teve seu transfer ban retirado na manhã desta quinta. Sendo assim, ficando com o caminho livre para anunciar o zagueiro português.

LEIA MAIS: Taça das Bolinhas: Justiça decide que troféu é do São Paulo

“Estou muito feliz por chegar ao São Paulo. Agradeço pela maneira como me receberam aqui e pelas mensagens que me enviaram nas redes sociais. Que sejam tardes e noites felizes com a nossa torcida no MorumBIS”, disse o zagueiro ao site oficial do São Paulo.

Desse modo, o defensor chega ao São Paulo após uma passagem de quatro temporadas pelo Getafe, da Espanha. Domingos fez 113 partidas pelo clube espanhol e ficou livre no mercado após o fim de seu contrato. Desse modo, foi contratado sem custos pelo São Paulo.

Apesar de não ter precisado pagar pela transferência de Domingos Duarte, a chegada do zagueiro ao São Paulo teve uma “novela”. O defensor chegou a recusar duas propostas do Tricolor por querer um salário maior, mas acabou voltando atrás e aceitou os termos propostos pelo São Paulo para assinar com o clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.