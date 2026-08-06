Jornalista substitui Alex Escobar em “teste” para nova função na Globo

A avaliação interna da participação de Duda Dalponte na cobertura da Copa do Mundo rendeu à jornalista uma “promoção” na Globo. Isso porque agora a emissora tem feito testes com a comunicadora na função de apresentadora do Globo Esporte Rio, grade de um alcance muito maior, no lugar de Alex Escobar.

Duda tem comandado a atração há duas semanas, desde que Alex Escobar entrou de férias. Nesse período, recebeu elogios internos e a tendência é que, segundo a coluna F5, jornalista ganhe novas oportunidades nos próximos meses.

A Globo tem feito movimentos a fim de suprir a escassez feminina neste tipo de função no canal. Além de Dalponte, a repórter Lívia Laranjeira também tem ganhado mais espaço e assumiu o bloco esportivo do Bom Dia Rio, no lugar de Débora Gares.

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Duda Dalponte na Globo

A jornalista ganhou espaço como repórter do canal na Copa do Mundo 2026 após o destaque à frente do ge de Santa Catarina. Já com destaque interno, a Dalponte chegou ao principal time do núcleo esportivo da emissora em 2023, quando passou a atuar sobretudo em transmissões e conteúdos envolvendo os clubes cariocas.

Duda, por exemplo, esteve na cobertura do AeroFla 2025, quando o time embarcou para Lima, no Peru, antes de sagrar-se campeão da Libertadores diante do Palmeiras. Durante uma das entradas ao vivo, Dalponte teve seu cabelo puxado três vezes por um torcedor, e o caso gerou uma onda de apoio e solidariedade à jornalista nas redes sociais.

“A gente vai preparada psicologicamente. Vai lidar com muita gente empolgada, fazendo festa, tumulto… Já levei bebida, tinta, tiraram sem querer o meu fone… Tudo do jogo. Mas tem algumas coisas que não são brincadeiras, são agressão. E o que aconteceu foi uma agressão”, disse Duda à época.

Agora, Duda assume a apresentação de um dos programas esportivos de maior audiência da empresa em TV aberta. A atração ocorre de segunda a sábado, às 13h, e tem Alex Escobar como âncora.

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