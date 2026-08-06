Quartas da Copa do Brasil terão impedimento semiautomático

A Copa do Brasil terá o impedimento semiautomático a partir das quartas de final. A CBF disponibilizará o sistema para os jogos, já que todos os estádios dos times envolvidos estão equipados com a tecnologia. Dessa forma, a novidade chega para impactar e dar mais qualidade ao jogo em um momento decisivo da competição nacional mais valiosa.

O impedimento semiautomático estreou no futebol brasileiro no dia 25 de julho, no final de semana da 20ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o sistema foi utilizado em cinco oportunidades, com tempo médio de checagem de apenas 47 segundos. Assim, a tecnologia recebeu aprovação pela qualidade e velocidade na checagem dos lances.

A CBF vai realizar na próxima terça-feira (11) o sorteio para definir o caminho dos oito clubes classificados às quartas de final. O sorteio vai ocorrer às 11h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O evento, portanto, vai definir os confrontos e também os mandos de campo da próxima fase da Copa do Brasil.

Seis clubes já estão classificados para as quartas de final: Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Santos e Vasco. Dessa forma, os dois últimos classificados serão conhecidos nesta quinta-feira (6): o Vitória enfrenta o Athletico-PR, no Barradão, enquanto o Corinthians recebe o Internacional, na Neo Química Arena.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.