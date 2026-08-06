Trabzonspor revela valores milionários do contrato de Mohamed Salah; confira

Novo reforço do Trabzonspor, Mohamed Salah chega à Turquia com um contrato que chama atenção pelos valores. O atacante egípcio assinou vínculo até junho de 2028 e receberá 17 milhões de euros (cerca de R$ 108 milhões) por temporada, tornando-se o jogador mais bem pago da história do futebol turco. Porém, além do salário fixo, o acordo prevê bônus por desempenho e o direito a 20% da receita obtida com a venda de camisas estampadas com seu nome.

Porém, o pacote financeiro pode ultrapassar os 34 milhões de euros (aproximadamente R$ 216 milhões) ao longo das duas temporadas de contrato. Isto sem contar as bonificações previstas. A remuneração representa um investimento sem precedentes do Trabzonspor, que aposta na contratação do astro para, inclusive, disputar títulos nacionais e ganhar protagonismo também nas competições europeias.

O clube oficializou a contratação nesta quinta-feira (6), nas redes sociais, e promoveu ainda uma grande recepção ao atacante. Milhares de torcedores acompanharam a chegada de Salah, celebrado como a principal contratação da história da equipe.

Após nove temporadas pelo Liverpool, Salah era especulado em clubes da Arábia Saudita e dos EUA. No entanto, optou pelo projeto esportivo apresentado pelo Trabzonspor, terceiro colocado da última edição do Campeonato Turco e classificado para os playoffs da Liga Europa.

Assim, mesmo aos 34 anos, Salah segue como um dos principais nomes do futebol mundial. No Liverpool, marcou 257 gols em 442 partidas, conquistou a Champions League, dois títulos da Premier League e diversos prêmios individuais.

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