Fãs se frustram com ausência de Vozinha em evento no Rio: “Gastei R$ 900”

A confirmação da ausência de Vozinha na Rio Innovation Week, nesta quinta-feira (6), frustrou centenas de fãs brasileiros do goleiro. Antes assegurado como uma das participações do evento, o arqueiro não poderá comparecer à conferência devido ao conflito de agenda com sua apresentação no Colo-Colo.

Apresentado oficialmente pelo Colo-Colo na noite dessa quarta-feira (5), o cabo-verdiano, de 40 anos, precisou alterar sua programação no Rio Innovation Week. O goleiro não deixará de participar do evento, mas o fará apenas por videoconferência, segundo informações da própria conferência.

“Em virtude da agenda e dos compromissos assumidos com o novo clube, o Rio Innovation Week confirma a participação do goleiro Vozinha em formato on-line no dia 6 de agosto”, informou o evento nas redes.

Acontece que parte do público comprou ingresso para o evento motivado justamente pelo encontro com o goleiro cabo-verdiano. “Não acredito. Tinha pedido folga, queria ver o Vozinha de perto”, lamentou um internauta. Outro seguiu no mesmo tom: “Poxa, gastei R$ 900 no passaporte só para poder vê-lo ao vivo”.

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Rio Innovation Week

Trata-se da sexta edição da conferência global de tecnologia e inovação, que acontece nos dias de 4 a 7 de agosto, no Pier Mauá, no Rio. Em 2025, por exemplo, o evento contou com três mil palestrantes de 20 países. Entre eles nomes como Denis Mukwege (Prêmio Nobel da Paz) e o tetracampeão de F1 Sebastian Vettel.

Vozinha no Colo-Colo

Um dos nomes de maior repercussão da Copa 2026, o ídolo cabo-verdiano foi recepcionado no Colo-Colo por cerca de 30 mil torcedores no estádio Monumental, em Santiago. A apresentação do goleiro contou com shows musicais, participação de paraquedista e pirotecnia.

Recepcionado com o hino do clube, Vozinha dividiu espaço no gramado com os principais troféus conquistados pelo Colo-Colo, incluindo a Libertadores de 1991. O goleiro assinou um vínculo de seis meses com a equipe chilena, mas há brecha para renovação por mais uma temporada.

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