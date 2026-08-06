Neymar faz insinuações em resposta à crítica de Casagrande; veja

Neymar voltou ao centro das atenções por mais um episódio fora das quatro linhas. Depois de acumular diversas polêmicas ao longo de 2026, o atacante do Santos usou as redes sociais para ironizar as críticas feitas por Walter Casagrande. O ex-jogador classificou o comportamento do camisa 10 como “infantil” e “mimado”. Assim, a troca de declarações rapidamente repercutiu entre torcedores nas redes sociais.

Durante participação em um programa do UOL, inicialmente, Casagrande comparou Neymar a outros grandes provocadores da história do futebol. No entanto, ressaltou que, na avaliação dele, o atacante não lida bem com as críticas. “Vou contar uma história para vocês. Todo jogador de quem o adversário tem medo e que é provocador acaba sendo provocado pela torcida adversária. Chulapa era provocado, César Maluco era provocado, Renato Gaúcho era provocado, Romário era provocado. Tem vários jogadores que, ao longo da carreira, foram grandíssimos jogadores e, ao mesmo tempo, provocadores”, afirmou.

Em seguida, completou: “É criancice. Um cara de 34 anos, mimado, que não aceita ser provocado, não aceita crítica. Aí entra uma incoerência na fala dele durante o leilão: ‘Ah, eu tenho o mental forte.’ Não, ele não tem mental forte”.

Dessa forma, em resposta às declarações, Neymar usou uma publicação do criador de conteúdo Peu Mc para ironizar Casagrande. Embora não tenha citado o comentarista diretamente, o atacante escreveu: “Casagrande a gente espera de tudo, né (risos)… Respirou o ar errado, certeza!”, publicou no Instagram.

Neymar x Remo; entenda

As declarações de Casagrande surgiram após a classificação do Santos às quartas de final da Copa do Brasil. Na última terça-feira (4), o Peixe derrotou o Remo por 1 a 0 e confirmou a vaga na próxima fase. Logo depois do apito final, Neymar provocou o adversário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook