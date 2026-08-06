De olho na virada, Corinthians deve ter Pedro Raul no ataque

Com dois gols de desvantagem, o Corinthians precisa de uma noite mágica na Neo Química Arena. Nesta quinta, o Timão enfrenta o Internacional pelas oitavas da Copa do Brasil, e precisa vencer por três gols de diferença para se classificar. Contudo, a tarefa fica ainda mais difícil para o Timão com as ausências de dois dos seus principais atacantes: Yuri Alberto e Memphis Depay.

Sendo assim, Fernando Diniz terá que encarar o jogo decisivo desta quinta com um jogador reserva no comando de ataque. E ao contrário do que foi no jogo de ida, onde optou pelo jovem Gui Negão como titular, Diniz deve lançar Pedro Raul como o centroavante titular do Corinthians diante do Internacional, de acordo com informações publicadas pelo “ge”.

LEIA MAIS: Corinthians x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Segundo o portal, nos últimos dois dias de preparação para o jogo desta quinta-feira, Fernando Diniz treinou o time titular com Pedro Raul no comando de ataque. Desse modo, a tendência é que o atacante, que ainda não balançou as redes nesta temporada.

Alternativa surpresa?

Por outro lado, caso Fernando Diniz queira surpreender o Internacional na noite desta quinta, existe ainda uma terceira opção para além de Pedro Raul ou Gui Negão. Jesse Lingard pode ser escalado como figura central do ataque de forma improvisada, assim como fez no jogo contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, na quinta-feira passada (30).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.