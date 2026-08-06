Ex-Fluminense entra na mira de Arsenal e Manchester United após hat-trick

O atacante brasileiro Kauã Elias, de 20 anos, revelado nas categorias de base do Fluminense, entrou de vez no radar do futebol europeu após marcar um hat-trick na vitória do Shakhtar Donetsk por 5 a 1 sobre o Kudrivka, pelo Campeonato Ucraniano. A atuação chamou a atenção de Manchester United e do Arsenal, que enviaram olheiros ao jogo. Milan e Porto também seguem de perto a situação.

De acordo com o jornal britânico The Sun, o Shakhtar avalia o centroavante em cerca de 30 milhões de libras (aproximadamente R$ 220 milhões) e não pretende negociá-lo por um valor inferior. O clube ucraniano considera Kauã Elias uma de suas principais joias e aposta na concorrência entre os interessados para manter a pedida elevada.

Na partida, Kauã Elias marcou de cabeça, com o pé esquerdo e com o pé direito, completando um hat-trick perfeito. A exibição reforçou as características que despertam interesse dos clubes europeus: capacidade de finalização com as duas pernas, bom jogo aéreo e frieza dentro da área.

Solução para o ataque

Segundo o The Sun, os relatórios enviados pelos observadores de Manchester United e Arsenal foram bastante positivos. O Arsenal enxerga o brasileiro como uma solução de longo prazo para o comando do ataque, enquanto o United busca reforçar o setor ofensivo e acredita que o atacante tem potencial para se desenvolver em alto nível no futebol inglês.

Embora Milan e Porto também acompanhem o jogador, os dois clubes enfrentam dificuldades para competir financeiramente com os ingleses. O principal obstáculo é a capacidade de Arsenal e Manchester United de atender tanto à exigência financeira do Shakhtar quanto às condições salariais do atleta.

Kauã Elias tem contrato com o Shakhtar até 2029. Desde que deixou o Fluminense, em 2025, o atacante soma 12 gols e três assistências em 39 partidas.

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