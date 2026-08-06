Rodri cogita defender o Barcelona em meio a indefinição com Real

Melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, o meia Rodri sonha em voltar a jogar no futebol espanhol. O jogador, de 30 anos, teve o nome ligado ao Real Madrid, mas viu as conversas travarem. Dessa forma, o Barcelona entrou na jogada e pode atravessar o negócio, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

Rodri tem contrato com o Manchester City, da Inglaterra, até junho de 2027. Dessa forma, ele pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de janeiro. O Real Madrid, no entanto, não estava disposto a esperar e abriu negociação com o clube inglês, mas esbarrou nas exigências para conseguir a liberação.

O Barcelona, por sua vez, monitora a situação. O clube catalão não via a contratação do meio-campista como prioridade, no entanto, o cenário mudou. Nascido em Madri e com passagem pelo Atlético de Madrid, Rodri prioriza o retorno para a capital espanhola. Porém, o meio-campista não descarta uma ida para a Catalunha.

Revelado pelo Villarreal em 2015, Rodri se transferiu para o Atlético de Madrid em 2018, onde ganhou projeção internacional. Em 2019, foi contratado pelo Manchester City, onde se tornou um dos pilares da fase mais vitoriosa do clube inglês. Campeão da Liga dos Campeões na temporada 2022/23, o meio-campista também venceu a Bola de Ouro em 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.